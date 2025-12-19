ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України

Резолюція посилює міжнародний моніторинг грубих порушень прав людини й гуманітарного права, а також підкреслює нагальну потребу притягнення винних до відповідальності.

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію, яка засуджує російську агресію, підтверджує суверенітет України й посилює міжнародний контроль за порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом і Севастополем.

Про це в мережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Міністр зазначив, що резолюція посилює міжнародний моніторинг грубих порушень прав людини й гуманітарного права, а також підкреслює нагальну потребу притягнення винних до відповідальності.