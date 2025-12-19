Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України

19 грудня 2025, 09:35
ООН ухвалила оновлену резолюцію щодо прав людини на окупованих територіях України
Резолюція посилює міжнародний моніторинг грубих порушень прав людини й гуманітарного права, а також підкреслює нагальну потребу притягнення винних до відповідальності.
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію, яка засуджує російську агресію, підтверджує суверенітет України й посилює міжнародний контроль за порушеннями прав людини на тимчасово окупованих територіях, включно з Кримом і Севастополем.
 
Про це в мережі Х повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
 
Міністр зазначив, що резолюція посилює міжнародний моніторинг грубих порушень прав людини й гуманітарного права, а також підкреслює нагальну потребу притягнення винних до відповідальності.
 
"Україна щорічно ініціює цю резолюцію з 2016 року. Документ рішуче засуджує агресію росії, підтверджує суверенітет і територіальну цілісність України й вимагає негайного припинення війни й виведення російських військ", – написав Сибіга.
 
МЗС України висловило вдячність усім 79 державам – членам ООН за принципову підтримку й солідарність з Україною в захисті прав людини й міжнародного права.
 
Проти резолюції – 16 країн, зокрема росія, білорусь, Китай, Іран, Північна Корея, Куба, Нікарагуа й низка африканських держав. Ще 73 країни утрималися від голосування.

 

ООНвійна в Україніросія окупанти

