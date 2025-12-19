Сенатори-республіканці пропонують Трампу передати Україні заморожені у США російські активи

Група сенаторів-республіканців просить президента США Дональда Трампа конфіскувати заморожені на території Сполучених Штатів активи рф та спрямувати їх на допомогу Україні.

"Звертаємося до Вас із закликом скористатися повноваженнями, наданими Вам відповідно до Закону про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців, і в координації з G7 та європейськими союзниками переказати до України повну суму російських суверенних активів, заморожених або знерухомлених у Сполучених Штатах", – йдеться в листі.

Автори документа вважають, що це дозволить розблокувати рішення про використання "162 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів у Європейському Союзі". Сенатори також наголошують, що ці кошти після конфіскації будуть використані для закупівлі зброї для України у американських виробників, а це допоможе прискорити розвиток оборонної промисловості США та забезпечити здатність України захищати себе в найближчому майбутньому.

Також республіканці закликають Трампа доручити державному секретарю Марко Рубіо та міністру фінансів Скотту Бессенту "вжити негайних заходів для конфіскації російських суверенних активів на суму близько 5 мільярдів доларів, які наразі заморожені в Сполучених Штатах".

"Навіть якщо мир буде досягнуто, Україна потребуватиме модернізації своїх збройних сил, і використання цих активів забезпечить Україні можливість надійно захищати себе в найближчі роки, одночасно відкривши доступ до понад 81 мільярда доларів нових європейських інвестицій в оборонну промисловість США", – йдеться в листі.