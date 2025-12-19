Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Окупанти атакували Україну 160 безпілотниками

19 грудня 2025, 10:57
Окупанти атакували Україну 160 безпілотниками
Енергетика Одеси знову зазнала масованого удару.
Війська рф у ніч проти 19 грудня атакували українські регіони 160 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 108 повітряних цілей.
 
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
 
росіяни запустили близько 90 "шахедів", а також "гербери" і безпілотники інших типів із таких напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово і Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму.
 
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряна оборона збила/придушила 108 дронів на півдні та сході країни.
 
Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях. Крім того, у повітряному просторі й досі перебуває декілька російських БпЛА. Як розповів керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в Одесі внаслідок чергового масованого удару пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкодила скління у п’ятиповерхівці. Постраждала одна людина. 
 
Унаслідок ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. А на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками Петропавлівську, Українську, Дубовиківську громади, розповіли в ОВА. 
 
Пожежа знищила автівку, також вогонь охопив приватні будинки та літню кухню. Пошкоджена інфраструктура.
росія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Політика
Донор Найджела Фараджа заробляє на платформі, яка просуває пропаганду путіна. Інші інвестори – Пітер Тіль і Ді Венс – Byline Times
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:53
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Політика
Парадокс путіна. Інтереси пахана та країни дедалі сильніше розходяться – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 19 грудня 2025, 11:11
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Політика
Нова Стратегія національної безпеки. Найдовша передсмертна записка в американській історії – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 16:01
Трамп і Україна. Чому це
Політика
Трамп і Україна. Чому це "гірше за Ялту" – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 13:53
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Політика
Білорусь і радісна сліпота. Хороші новини про політичних в'язнів приховують тривожні геополітичні зміни – Едвард Лукас
Переклад iPress – 18 грудня 2025, 08:17
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Бізнес & Фінанси
Паперовий тигр. Заморожені активи та ілюзія судових процесів росії проти Європи – ERIC
Переклад iPress – 17 грудня 2025, 13:01
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Cуспільство
Гра на виснаження. Де тримається і ламається фронт – Том Купер
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 23:40
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Куп'янська операція: роль генерала Михайла Драпатого. Хто насправді керував нею – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 грудня 2025, 16:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється