Окупанти атакували Україну 160 безпілотниками

Енергетика Одеси знову зазнала масованого удару.

Війська рф у ніч проти 19 грудня атакували українські регіони 160 безпілотниками різних типів. Сили оборони знешкодили 108 повітряних цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

росіяни запустили близько 90 "шахедів", а також "гербери" і безпілотники інших типів із таких напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллерово і Гвардійське, що в тимчасово окупованому Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 8:00 протиповітряна оборона збила/придушила 108 дронів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях. Крім того, у повітряному просторі й досі перебуває декілька російських БпЛА. Як розповів керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, в Одесі внаслідок чергового масованого удару пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Ударна хвиля пошкодила скління у п’ятиповерхівці. Постраждала одна людина.

Унаслідок ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. А на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками Петропавлівську, Українську, Дубовиківську громади, розповіли в ОВА.

Пожежа знищила автівку, також вогонь охопив приватні будинки та літню кухню. Пошкоджена інфраструктура.