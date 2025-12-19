росіяни передали Україні ще 1003 тіла, як стверджується, українських захисників – Коордштаб

Надалі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть проводити всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

В Україну повернули 1003 тіла, які, за твердженням російської сторони, належать українським військовослужбовцям.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об'єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України".