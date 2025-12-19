Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Мінфін США скасував обмеження проти низки компаній, які постачали підсанкційні товари рф

19 грудня 2025, 13:13
Мінфін США скасував обмеження проти низки компаній, які постачали підсанкційні товари рф
Фото: UNSPLASH
Також Мінфін США скасував санкції проти громадянина росії Дмитра Бугаєнка та громадянки Фінляндії Євгенії Дремової.
Офісу контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США скасував обмежувальні заходи проти семи компаній та двох юридичних осіб, які постачали підсанкційні товари росії.
 
Про це передає Укрінформ.
 
У списку компаній – Veles International Limited, Hadlerco Limited, Hi-tech Koneisto International Oy, 365 Days Freight Services Fzco, Etasis elektronik tarti aletleri ve sistemleri sanayi ve ticaret anonim sirketi, ETASIS A.S, Cps proses kontrol urunleri sanayi ve ticaret anonim sirketi.
 
Також Мінфін США скасував санкції проти громадянина росії Дмитра Бугаєнка та громадянки Фінляндії Євгенії Дремової.
 
Раніше проти зазначених юридичних і фізичних осіб були запроваджені санкції на основі розділу 11 указу 14024, який надає OFAC повноваження запроваджувати вторинні санкції "за участь у значних операціях, пов'язаних з військово-промисловим комплексом росії, або за сприяння забороненій діяльності росії".

 

СШАсанкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

