TikTok уникне заборони в США, продавши 80% активів у країні

TikTok підписав угоду, за якою близько 80% його активів у США буде продано групі інвесторів.

Про це повідомляє DW.

Угода гарантує, що платформа соціальних мереж зможе продовжувати працювати в Сполучених Штатах.

Продаж означає, що TikTok уникне заборони уряду США та залишиться доступним для понад 170 мільйонів людей, які користуються ним у країні.

У четвер компанія поінформувала співробітників, що ByteDance і TikTok підписали обов’язкові до виконання угоди з “Oracle”, "Silver Lake" та “MGX” про створення нового спільного підприємства TikTok у США – TikTok USDS Joint Venture LLC.

50% спільного підприємства належатиме консорціуму нових інвесторів, включно з "Oracle", "Silver Lake" та "MGX" з Абу-Дабі – по 15% кожен.

30,1% належатиме афілійованим структурам чинних інвесторів “ByteDance”; а 19,9% залишиться за “ByteDance”. Компанія матиме нову раду директорів, до якої увійдуть сім членів, більшість – американці. Рада має “захищати дані американців та національну безпеку США”.