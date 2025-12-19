Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
кремль формує готовність суспільства до продовження російської агресії в Україні – ЦПД

19 грудня 2025, 12:31
Фото: ЦПД
У рф відбувся пропагандистський форум "Глобальні наслідки української кризи".
Кремль посилює ідеологічну підготовку російського суспільства до продовження війни проти України. 
 
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
 
За даними Центру, черговим свідченням цього став пропагандистський форум "Глобальні наслідки української кризи", на якому лунали тези про те, що війна нібито "пішла на користь" росії та зробила її "великою".
 
У заході взяли участь ключові діячі кремлівської пропаганди – Олександр Дугін, Дмитро Кисельов та інші представники ідеології "русского міра".
 
Як зазначає ЦПД, основним мотивом усіх виступів стала ідея, що війна є необхідністю, а росія має "готуватися до довгої і серйозної війни". Зокрема, Дугін заявив про потребу тривалого протистояння, а Кисельов — що "росія стає сильнішою та набуває глобального впливу".
 
"Такі заяви мають на меті нав’язати населенню думку, що "велич" росії можлива лише через війну. Це особливо важливо для пропаганди зараз, коли економічна ситуація в рф погіршується, і в суспільстві з’являються запитання – для чого все це", – наголосили в ЦПД.
 
У Центрі підкреслюють: проведення таких форумів – елемент системної політики Кремля, спрямованої на виправдання агресії та формування готовності населення до її продовження.
 
"Це вкотре демонструє справжні наміри кремля, які повністю суперечать його публічній риториці про "прагнення до миру", – резюмують у ЦПД.

 

війна в УкраїніКремльросія окупанти

