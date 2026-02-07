SpaceX відкладає місію на Марс і робить ставку на Місяць – WSJ
Як пише The Wall Street Journal, за словами джерел, знайомих із ситуацією, компанія повідомила інвесторам, що в першу чергу планує політ на Місяць, а на Марс – пізніше. Інше джерело повідомило, що компанія запланує висадку на Місяць без екіпажу в березні 2027 року.
Кілька років тому НАСА найняло SpaceX для підготовки модифікації свого космічного корабля Starship для зустрічі з космічним апаратом агентства поблизу Місяця, посадки екіпажу і доставки американських астронавтів на місячну поверхню.
Однак минулого року Маск назвав Місяць "відволікаючим фактором" і заявив, що SpaceX прямує "прямо на Марс".
Раніше SpaceX заявляла про плани запустити п'ять Starship на Марс в кінці 2026 року, щоб скористатися моментом, коли відстань між Землею і Марсом скоротиться, що полегшить подорож.
Водночас в інтерв'ю, опублікованому в січні, Маск применшив перспективи досягнення Марса цього року. "Ми могли б, але це було б малоймовірним" і "певним чином відволікало б увагу", – сказав він.
Водночас компанії буде складно вкластися в графік висадки на Місяць до березня 2027 року, зазначає видання. Для цього їй буде потрібно часто запускати Starship і демонструвати можливість дозаправки апарату на орбіті.
Минулого року представники НАСА чинили тиск на SpaceX, закликаючи компанію приділити пріоритетну увагу місії на Місяць. У жовтні міністр транспорту Шон Даффі, який тоді очолював НАСА, заявив, що SpaceX відстає і що він хоче більшої конкуренції для створення апарату, здатного доставити астронавтів на Місяць.
Компанія Blue Origin Джеффа Безоса прагне випередити SpaceX на Місяці, запропонувавши власну спрощену систему висадки на Місяць. У січні Blue Origin заявила, що призупинить свій бізнес у сфері суборбітального туризму, щоб зосередитися на місячних проектах.
НАСА планує найближчим часом запустити астронавтів в рамках місії Artemis II, що передбачає проліт повз Місяць. Ця місія закладе основу для потенційної висадки астронавтів на Місяць в 2028 році за участю SpaceX або Blue Origin.