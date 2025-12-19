Колишній президент Іраку очолив агентство ООН у справах біженців

Генеральна Асамблея ООН затвердила колишнього президента Іраку Бархама Саліха наступним головою Агентства ООН у справах біженців.

Саліх стане першим на посаді представником з Близького Сходу з кінця 1970-х років. Світова організація, що складається з 193 членів, затвердила 65-річного курдського політика на посаді консенсусом.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, який колись очолював інституцію, рекомендував Саліха на цю посаду. За його словами, Саліх має великий досвід “дипломатичного, політичного та адміністративного керівництва”, зокрема як “перемовник з питань біженців, кризовий перемовник та архітектор національних реформ”.

У 1979 році 19-річного Саліха двічі заарештовувала партія Саддама Хусейна за звинуваченням в участі в курдському національному русі. Він провів 43 дні під вартою. Після звільнення Саліх закінчив середню школу та втік до Сполученого Королівства, щоб уникнути подальших переслідувань.

Після повалення режиму Саддама у 2003 році він повернувся до Іраку та обіймав різні посади в уряді. Саліх став президентом Іраку у 2018 році – одразу після масштабного наступу угруповання "Ісламська держава" в Іраку та бойових дій із повернення захоплених ним територій. Саліх обіймав посаду до 2022 року.