НАТО бракує стійкості для ведення тривалої війни – командувач ВМС

19 грудня 2025, 11:29
Високопоставлені європейські чиновники з безпеки б'ють на сполох щодо необхідності підготовки до можливого конфлікту з росією, оскільки москва посилює гібридні атаки на Європу.
Збройним силам НАТО наразі бракує стійкості для ведення тривалої війни.
 
Про це заявив віцеадмірал Королівського флоту Великої Британії, який очолює Об'єднане морське командування НАТО, Майк Атлі, повідомляє Bloomberg.
 
Атлі заявив, що західним збройним силам необхідно готуватися до складнішого поля бою, починаючи від кіберзагроз і закінчуючи військовими. За його словами, НАТО має перевагу над росією у можливостях, але не обов’язково здатен підтримувати ці можливості протягом тривалого періоду безперервних бойових дій.
 
"Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Я думаю, що коментарі за останні 10 місяців показали, що ні, у нас її немає. Але країни цілком усвідомили це та готові інвестувати в ці можливості для підвищення нашої стійкості", - зазначив командувач.
 
Високопоставлені європейські чиновники з безпеки б'ють на сполох щодо необхідності підготовки до можливого конфлікту з росією, оскільки москва посилює гібридні атаки на Європу. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив минулого тижня, що росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", і сказав, що Альянс "має бути готовим до масштабів війни, які пережили наші бабусі та дідусі чи прадідусі".
 
Днями нові керівники британських розвідувальних служб та збройних сил виступили з аналогічними попередженнями, а керівник MI6 Блез Метревелі заявив, що Європа "діє в просторі між миром і війною". Начальник Генерального штабу оборони Річард Найтон окремо зазначив, що більше британців повинні бути готові воювати за свою країну.
 
Прагнення президента США Дональда Трампа прискорити мирні переговори між росією та Україною знову викликало побоювання, що він хоче переключити свою увагу з Європи, хоча лідери континенту сподіваються, що критичні положення Закону про національне оборонне фінансування, підтриманого Конгресом, ускладнять для США виведення військ та ключових систем озброєння з регіону.
 
Навіть якщо буде досягнуто припинення вогню, західні представники служб безпеки оцінюють, що російський диктатор путін продовжуватиме бойові дії в Україні та здійснюватиме гібридні атаки в інших місцях. Хоча всі члени НАТО, окрім Іспанії, цього року погодилися витрачати щонайменше 3,5% економічного обсягу на основні оборонні програми та ще 1,5% на суміжні сфери до 2035 року, вони повільніше розподіляють ці кошти. Британія ж відклала публікацію власного плану інвестицій в оборону до наступного року.
 
Водночас Атлі зазначив, що інвестиції НАТО з часом відповідатимуть спектру викликів.

 

НАТОвійна в Україніросія окупанти

