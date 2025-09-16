Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Єврокомісія готує санкції проти Ізраїлю через ескалацію в Газі

16 вересня 2025, 16:42
Єврокомісія готує санкції проти Ізраїлю через ескалацію в Газі
Фото: з вільного доступу
Пропозиції вперше озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Європейська комісія у середу представить пакет санкцій проти Ізраїлю, тоді як ізраїльська армія продовжує наземну операцію в місті Газа.

Про це пише Politico.

Речниця Єврокомісії Паула Піньо підтвердила, що на засіданні ухвалять рішення про нові обмеження. План включає призупинення окремих торговельних положень Євро-середземноморської угоди, а також санкції проти міністрів ізраїльського уряду, які підтримують екстремізм, і проти деяких поселенців.

Деталі представлять глава дипломатії ЄС Кая Каллас та комісар з питань торгівлі Марош Шефчович. Пропозиції вперше озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Страсбурзі минулого тижня.

Щоб санкції набули чинності, їх мають підтримати всі країни-члени ЄС, однак це може стати складним через різні позиції всередині блоку щодо Близького Сходу. Попри це, ініціатива свідчить про зростання критики дій Ізраїлю в Газі з боку Брюсселя.

Ізраїль розпочав наземну операцію проти Хамас у понеділок після кількох тижнів масованих авіаударів. Тим часом у новому звіті ООН зазначається, що дії Ізраїлю в Газі мають ознаки геноциду.

ІзраїльЄврокомісіясанкціїСектор ГазиУрсула фон дер ЛяєнКая Каллас

