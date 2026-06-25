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ФІФА фактично повернула росію на міжнародний турнір

25 червня 2026, 14:51
ФІФА фактично повернула росію на міжнародний турнір
фіфа
Чемпіонат для юнаків та дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня.

Міжнародна федерація футболу допустила до участі у новоствореному юнацькому чемпіонаті світу U-15 представників усіх членів своєї організації.

Про це йдеться у заяві пресслужби федерації.

У повідомленні окремо не згадується росія, однак агентство dpa пише, що формулювання про участь усіх членів ФІФА стосується і росії, і білорусі. Чемпіонат для юнаків та дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року – це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою ФІФА, в якому візьме участь російська збірна.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення УЄФА та ФІФА вирішили відсторонити всі російські команди від участі в міжнародних змаганнях, а заявку росії на проведення чемпіонатів Європи у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною. Однак у лютому 2026 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що розгляне можливість скасувати цю заборону. У відповідь Українська асоціація футболу закликала ФІФА не змінювати позиції щодо відсторонення росіян, допоки триває війна проти України.

РосіяУЄФАФІФА

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