ФІФА фактично повернула росію на міжнародний турнір

Чемпіонат для юнаків та дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня.

Міжнародна федерація футболу допустила до участі у новоствореному юнацькому чемпіонаті світу U-15 представників усіх членів своєї організації.

Про це йдеться у заяві пресслужби федерації.

У повідомленні окремо не згадується росія, однак агентство dpa пише, що формулювання про участь усіх членів ФІФА стосується і росії, і білорусі. Чемпіонат для юнаків та дівчат до 15 років відбудеться в Азербайджані з 22 по 31 жовтня 2026 року – це буде перший з 2022 року міжнародний турнір під егідою ФІФА, в якому візьме участь російська збірна.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення УЄФА та ФІФА вирішили відсторонити всі російські команди від участі в міжнародних змаганнях, а заявку росії на проведення чемпіонатів Європи у 2028 та 2032 роках визнали неприйнятною. Однак у лютому 2026 року президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що розгляне можливість скасувати цю заборону. У відповідь Українська асоціація футболу закликала ФІФА не змінювати позиції щодо відсторонення росіян, допоки триває війна проти України.