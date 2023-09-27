Англія не гратиме з U17 з росії попри рішення УЄФА
Про це повідомляє The Times.
Вчора УЄФА прийняла рішення допустити російські команди U-17 до виступів у міжнародних турнірах. Своє рішення європейські чиновники пояснили тим, що юні спортсмени не мають відповідати за помилки старих, які розв'язали і ведуть війну в Україні.
Проте таке обґрунтування викликає великі сумніви і одразу знайшло своїх противників.
Англійська футбольна асоціація заявила, що дотримуватиметься своєї позиції - країні-терористці немає місця у футболі, доки триває війна в Україні.
"Ми не підтримуємо позицію щодо повторного допуску росії до вікових змагань УЄФА, і наша позиція залишається незмінною: збірні Англії не гратимуть проти росії", - йдеться в заяві англійської асоціації.
Нагадаємо, що вчора УЄФА повернула юнацькі російські команди на міжнародну арену.