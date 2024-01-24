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Президент УЄФА хотів би повернути росію на турніри – The Telegraph

24 січня 2024, 15:25
Президент УЄФА хотів би повернути росію на турніри – The Telegraph
Фото: Sport.ua
Президент Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА)Александер Чеферін заявив, що ідея допуску до міжнародних змагань юнацької збірної hосії (U-17) належала йому.

Про це президент УЄФА сказав в інтерв'ю для The Telegraph.

Він зазначив, що заборона для національних чоловічої і жіночої команд рф залишиться в силі поки триває війна, проте хотів би, щоб він був пом'якшений для молодіжних команд.

За його словами, щоб спробувати уникнути промивання мізків російським дітям, змушуючи їх ненавидіти захід і бути покараними за те, в чому вони не винні.

Чоловічі, жіночі збірні і клубні команди росії відсторонені від виступу на міжнародній арені з початку березня 2022-го року. 

Проте 26 вересня 2023 року, на засіданні Виконкому УЄФА було прийнято рішення про допуск до міжнародних змагань російських команд у віковій категорії U17

Але українська асоціація футболу в той же день рішуче засудила рішення УЄФА і заявила, що Україна не братиме участі в турнірах з росіянами. 

Ще через день після заяви представники національних асоціацій Англії, Польщі, Латвії і Швеції заявили, що бойкотуватимуть змагання УЄФА за участю російських команд.

Через два тижні УЄФА скасував власне рішення

Тоді прес-служби асоціації заявила:

"УЄФА відмовився від ідеї допустити російські команди серед гравців до 17 років на міжнародні турніри після негативної реакції. Нам не вдалося знайти технічне рішення, яке дозволило б грати російським командам".

 
РосіяУЄФАЧеферін

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