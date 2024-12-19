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CУСПІЛЬСТВО

Financial Times назвала Дональда Трампа людиною року

19 грудня 2024, 11:29
Financial Times назвала Дональда Трампа людиною року
Обкладинка нового випуску журналу The Economist
Дональд Трамп заявляв, що підготував серію радикальних кроків "першого дня" свого президентства.

За версією британської газети Financial Times людиною року став обраний президент США Дональд Трамп.

"Ми живемо в епоху Трампа. Історики дивитимуться на 2024 рік як на зміну епохи, як на [вибори] 1932 року, коли прийшов "Новий курс" Рузвельта, або як на 1968 рік, коли Річард Ніксон започаткував нових правих", — сказав давній політичний і бізнес-партнер Трампа Роджер Стоун.

Дональд Трамп заявляв, що підготував серію радикальних кроків "першого дня" свого президентства: накази про початок депортації мігрантів без документів, масове помилування учасників заворушень, увʼязнених за напад на Капітолій 6 січня, нову еру нафтових бурів, укази про свободу слова в університетах США тощо. Також Трамп обіцяв провести чистку генералів у Пентагоні та розслідування щодо тих, хто розслідував його справи.

Під час першої інавгурації у 2017 році Трамп говорив про "американську бійню", спричинену глобалізацією та Китаєм. Тоді він погрожував виходом США з НАТО через "несплачені внески" деякими з його європейських членів. Цього разу він веде подібну риторику, але більш агресивно. Він каже, що розвʼяже проблему російсько-української війни "протягом 24 годин", і водночас наголошує, що для нього "Америка — передусім".

Деякі політики й аналітики прогнозують, що нове президентство Трампа означатиме хаос, а не новий порядок, а його повернення віщує нову позолочену епоху грошей у політиці та дипломатії США.

Минулого тижня американський журнал Time назвав "Людиною року" обраного президента США Дональда Трампа. Time зазначає, що з тих пір, як Трамп вперше балотувався на посаду президента США у 2015 році, "ніхто не зігравав більшої ролі в курсі політики та історії".

Дональд Трамплюдина рокуFinancial Times

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