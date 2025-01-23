Financial Times: Західні війська можуть підтримати перемир'я в Україні

Трамп, який виступає за зменшення участі США в європейській безпеці, заявив про бажання якомога швидше досягти припинення вогню.

Присутність західних спецпризначенців в Україні вже давно не є секретом, однак масового розгортання іноземних військових поки що не зафіксовано. Утім, як пише Financial Times, ця ситуація може змінитися, якщо Дональд Трамп повернеться до Білого дому.

Трамп, який виступає за зменшення участі США в європейській безпеці, заявив про бажання якомога швидше досягти припинення вогню. Київ, у свою чергу, натякає на готовність до угоди за умови надання надійних гарантій безпеки. Це активізувало дискусії про можливу роль європейських військових у підтримці потенційного перемир'я.

За даними Financial Times, українська сторона оцінює чисельність необхідних військ у 40–50 тисяч осіб, хоча президент Зеленський раніше заявляв про потребу у щонайменше 200 тисячах військовослужбовців для ефективного стримування.

Передбачається, що місія матиме три ключові завдання:

підтвердити підтримку України з боку Заходу;

утримати росію від нового нападу;

показати США серйозність європейських намірів щодо безпеки України.

Каміль Гранд, колишній високопосадовець НАТО, зазначає, що чисельність сил може становити 40 тисяч осіб. Їхню основу, ймовірно, сформує коаліція на чолі з Великою Британією, Францією та Нідерландами за участі країн Балтії та Північної Європи.

НАТО відіграватиме мінімальну роль, щоб уникнути ризику ескалації конфлікту з росією. Проте можливе використання ресурсів стратегічного планування НАТО у форматі "Берлін-плюс", як це було в Боснії і Герцеговині.

Європейські військові, за задумом, не братимуть участі в боях на передовій, а виконуватимуть функції стабілізаційних сил. Одним із прикладів такої моделі може стати присутність американських військових у Південній Кореї чи місія KFOR у Косово.

Утім, ідея залежить від досягнення мирної угоди з росією, яка забезпечить Україні контроль над її територіями та збереження армії. Але Москва може відмовитися від таких домовленостей чи порушити їх. Європа також може не підтримати відправку військових через ризик ескалації, а США – не надати логістичної підтримки, необхідної для операції, попереджає Financial Times.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп закликав лідера рф владіміра путіна найближчим часом погодитися на угоду про припинення війни в Україні. Якщо ні — погрожує росії санкціями та великими податками.