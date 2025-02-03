Фінансові резерви росії виснажуються через військові витрати – The Telegraph

Зазначається, що вартість запозичень і відсоткові ставки в росії зросли до болючого рівня.

Через майже три роки від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну економіка агресора перебуває в критичному стані. Напруга всередині країни настільки велика, що російський диктатор владімір путін почав тиснути на чиновників через "посуху" приватних інвестицій.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що вартість запозичень і відсоткові ставки в росії зросли до болючого рівня. Це чинить тиск на місцеві компанії.

Проблеми з економікою не можуть не турбувати російських олігархів. У виданні нагадали, що глава "Роснефти" Ігор Сєчін і алюмінієвий магнат Олег Дерипаска публічно критикували процентні ставки.

Ще 2023 року Дерипаска говорив про те, що у рф скоро можуть закінчитися гроші. У виданні підкреслили, що інші високопоставлені російські чиновники підтримали його.

Крім того, Фонд національного добробуту росії помітно виснажується. Журналісти поділилися, що ліквідна частина активів становить лише 38 мільярдів доларів. Для порівняння, на початку 2022 року цей показник становив 100 мільярдів доларів.

Спершу економічна стійкість москви здивувала багатьох аналітиків, але зараз ознаки нестабільності починають проявлятися як ніколи, додали у виданні. Ціни в рф у середньому зростають по 9,5% щороку. Відразу після вторгнення в Україну цей показник становив 17,8%.

У виданні вважають, що проблеми насамперед пов'язані з величезними військовими витратами, які становлять понад 6% економіки країни. Також є гостра нестача робочої сили, через що інфляцію буде важко витіснити.

Тиск чиниться і на центральний банк росії з метою змусити його сповільнити агресивну кампанію з підвищення ставок. У виданні зазначили, що путін у грудні вже звертався до банку, що трохи поліпшило ситуацію.

Старший економіст Київської школи економіки Бенджамін Гілгеншток заявив журналістам, що рф переживає "повільну смерть". Він підкреслив, що москві не загрожує неминучий ризик вичерпання грошових коштів, але російські політики все частіше вдаються до нестандартних заходів, щоб утримати економіку на плаву.

У виданні розповіли, що станом на кінець 2024 року обсяг Фонду національного добробуту росії становив 117 мільярдів доларів (6,6% ВВП). Проте ліквідна частина фонду скоротилася до 38 мільярдів доларів після того, як значна частина коштів була використана для фінансування повсякденних витрат.

У Київській школі економіки з'ясували, що з початку повномасштабної війни проти України ліквідні активи росії, які переважно зберігаються в юанях і золоті, скоротилися на 60%. Прогнозується, що вони можуть вичерпатися протягом двох-трьох років.

У виданні додали, що інша частина Фонду національного добробуту росії складається з акцій "Ощадбанку", який підтримується державою, і 40 мільярдів доларів у неліквідних активах, які не можна легко продати в разі потреби.

Хілгеншток вважає, поки рф вдається контролювати свою валюту, у путіна вистачить грошей, щоб продовжувати війну проти України. Проте наслідки для економіки росії будуть суттєвими.

"Зрештою війна оплачується в рублях, тож у путіна не може закінчитися грошей. Просто чим далі вона просувається, тим болючішим стає фінансування. Але це не означає, що це неможливо", - сказав він журналістам.

Також посилити проблему інфляції в росії загрожує те, що дедалі більша кількість кредитів в економіці пропонується за субсидованими відсотковими ставками, додали у виданні.

Нагадаємо,президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з Україною, росією та іншими сторонами.

Президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій", - сказав спецпредставник Трампа з питань України і росії Кіт Келлог . "І путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".