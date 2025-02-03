Ми ведемо переговори з Україною і росією – Трамп

За словами очільника Билого дому, дискусії йдуть добре.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація веде переговори з Україною, росією та іншими сторонами.

Про це він сказав в коментарі журналістам, передає RFE/RL

"Ми мали справу з Україною та росією. У нас заплановані зустрічі й розмови з різними сторонами, зокрема Україною та росією. Думаю, дискусії йдуть добре", - оголосив американський президент.

За кілька годин до цього спецпредставник Трампа з питань України і росії Кіт Келлог попередив, що обидві сторони повинні будуть піти на поступки, якщо вони сподіваються домовитися про врегулювання війни.

Президент України Володимир Зеленський "вже дав зрозуміти, що пом’якшить свою позицію щодо територій", – сказав Келлог. "І путіну також доведеться пом’якшити свої позиції".

"З часом ми проведемо дискусії з усіма, і, ймовірно, найближчим часом. І це добре для обох сторін", – сказав Келлог.

В неділю, 2 лютого, Зеленський заявив, що "Говорити без України – загроза для всіх".