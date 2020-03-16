Фінансові ринки відновили падіння попри намагання США зупинити кризу
Як повідомляє Reuters, європейський фондовий ринок на відкритті торгів 16 березня просів вже на 2,8%, акції американських компаній, які торгуються на європейських та азійських ринках, знизилися на 4,77%. Також знизилися фондові індекси Японії на 3,1%, повідомляє "Громадське".
Падіння відновили і ціни на нафту після незначного відновлення попереднього тижня. Зокрема, нафта марки Brent впала на 4,64% - до 32,28 долара за барель. На ціни на нафту впливає також непорозуміння серед ключових експортерів: вони не можуть домовитися про зменшення обсягів видобутку на тлі падіння попиту на нафту, пов’язаного з економічними наслідками поширення коронавірусу.
15 березня Федеральна резервна система США у намаганні протидіяти економічній кризі, оголосила про зниження ключової ставки до 0-0,25% річних.
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