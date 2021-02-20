Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Фінансовий борг Іспанії досяг найвищого рівня за понад століття

Іспанія збільшила свій борг у 2020 році на 112,4 млрд євро - майже еквівалент річних витрат на пенсії в країні - через сильний вплив пандемії COVID-19.
Фінансовий борг Іспанії досяг найвищого рівня за понад століття Фото: AFP

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Відношення боргу до розміру іспанської економіки зросло з 95,5% ВВП у 2019 році до 117,1% у грудні 2020 року - найвищий рівень за понад століття.

У 1902 році відношення боргу до ВВП країни досягло 123,6%, згідно з оцінками, опублікованими цього тижня Іспанським центральним банком.

Інакше кажучи, це означає, що кожен із 46,9 мільйона громадян країни фактично має борг понад 27 900 євро, що перевищує середньорічну зарплату в Іспанії, яка сягає 27 500 євро.

Обсяг боргу за 2020 рік настільки великий, що було б потрібно розподілити весь державний дохід, отриманий від податків та соціальних внесків за три повних фінансових роки (або заморозити виплату пенсій на дев'ять років), щоб мати можливість виплатити його.

Такий рекордний рівень боргу є прямим наслідком гігантського державного дефіциту в 10,3%, зареєстрованого в 2020 році, коли влада Іспанії закрила економіку, щоб стримати спалах коронавірусу.

"Це результат прямої допомоги та заходів, запроваджених для реагування на ситуації у сфері охорони здоров'я, економічні та соціальні наслідки COVID-19", - підкреслила міністр фінансів Іспанії Надя Кальвіньо.

Читайте також: В Іспанії третю ніч тривали протести через ув’язнення репера

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 02 2021 17:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Боротьба з COVID-19: як реагує світ на обмеження поїздок

Боротьба з COVID-19: як реагує світ на обмеження поїздок

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.