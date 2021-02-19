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В Іспанії третю ніч тривали протести через ув’язнення репера

Сутички в контексті демонстрацій з вимогою звільнення репера Пабло Хаселя, ув'язненого у вівторок, повернулися на каталонські вулиці вже третю ніч поспіль.
В Іспанії третю ніч тривали протести через ув’язнення репера Фото: AP Photo/Felipe Dana

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

У Барселоні близько 500 людей зібралися перед міністерством внутрішніх справ, де зробили кілька спроб прорвати поліцейський кордон. Згодом протестувальники продовжили рух вулицями і завдали пошкоджень вікнам кількох установ. За повідомленням поліції, у Барселоні затримали шістьох людей.

У Валенсії Національна поліція також висунула обвинувачення проти демонстрантів, які вже другий день протестували в місті.

У Сабаделі каталонська поліція також повідомила про випадки з насильства - поліцію закидали яйцями, пляшками і іншими предметами, а також звели барикади з сміттєвих баків.

Демонстрації пройшли також у Таррагоні - протестувальники намагалися заблокувати кілька доріг за допомогою палаючих контейнерів.

Разом з тим у поліції відзначають зменшення масштабів протестів - у першу ніч вони були більш масовими.

Хасель, чиє справжнє ім'я - Пабло Рівадулла Дуро, був поміщений у в'язницю у вівторок. Минулої п'ятниці він пропустив крайній термін, щоб здатися поліції і почати відбувати тюремний термін, призначений в 2018 році.

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19 02 2021 11:13
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