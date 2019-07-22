Фінансовий ринок схвально відреагував на перші результати виборів

Українські ВВП-варранти, які держава випустила у ході реструктуризації, досягли свого історичного максимуму

За останні декілька днів вони зросли на 9%.

Зростання ВВП-варрантів також пов'язане з покращенням прогнозу зростання економіки України у 2019 році Національним банком, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.

Зазначимо, що дохідність ВВП-варрантів для інвесторів залежить від темпів зростання економіки України — чим вони вищі, тим більшим буде дохід для інвестора.

Нагадаємо, раніше у Світовому банку заявили, що зростання економіки України нестійке.

У 2016-2017 роках дуже великий внесок у ВВП був зроблений за рахунок хорошого врожаю, а це дуже мінливий і складно прогнозований фактор, тому що кожен рік рекордних врожаїв може і не бути

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