Фінансовий ринок схвально відреагував на перші результати виборів
Зростання ВВП-варрантів також пов'язане з покращенням прогнозу зростання економіки України у 2019 році Національним банком, інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на учасників ринку.
Зазначимо, що дохідність ВВП-варрантів для інвесторів залежить від темпів зростання економіки України — чим вони вищі, тим більшим буде дохід для інвестора.
Нагадаємо, раніше у Світовому банку заявили, що зростання економіки України нестійке.
У 2016-2017 роках дуже великий внесок у ВВП був зроблений за рахунок хорошого врожаю, а це дуже мінливий і складно прогнозований фактор, тому що кожен рік рекордних врожаїв може і не бути
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