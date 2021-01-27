Фінляндія через COVID-19 обмежила в'їзд мандрівникам

Обмеження набуває чинності в середу і діє також для громадян, що в'їжджають з інших країн ЄС або країн Шенгенської зони.

Фінляндія посилює правила в'їзду на свою територію для мандрівників, щоб не допустити поширення нових штамів коронавірусу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".https://ua.interfax.com.ua/news/general/719304.html

Обмеження набуває чинності в середу і діє також для громадян, що в'їжджають з інших країн ЄС або країн Шенгенської зони. Заходи діють щодо всіх людей, мета візиту яких вважається несуттєвою.

Воно діє також і для тих, хто приїжджає до країни з приводу роботі. Тепер приїхати у відрядження до Фінляндії зможуть тільки ті категорії громадян, чия робота вважається життєво важливою для суспільства. Роботодавці матимуть обґрунтувати, чому робоче завдання того чи іншого працівника, що в'їжджає до Фінляндії, є принципово важливим і чому його робота не терпить затримок.

Відповідно до прес-релізу міністерства внутрішніх справ Фінляндії, такі зміни прикордонних обмежень було введено з метою запобігти поширенню нових штамів коронавірусу.

Нагадаємо, що у Бельгії з середи забороняють несуттєві поїздки за кордон