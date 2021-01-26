CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПочинаючи з 27 січня, поїздки за кордон з розважальною чи туристичною метою не просто не рекомендовані, а й заборонені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Бельгії з середи забороняють несуттєві поїздки за кордон
Люди можуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, по роботі або для лікування
Фото: з вільних джерел
Нові заходи набувають чинності в рамках спроби уряду зменшити поширення більш заразних варіантів коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".
Люди як і раніше можуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, по роботі або для лікування.
Водночас громадянам необхідно буде мати при собі документ, який підтверджує мету їх поїздки.
Заходи діятимуть до 1 березня.
Бельгія має один з найбільших у світі показників смертності на душу населення від COVID-19. У країні було зафіксовано майже 700 тисяч випадків зараження та понад 20 тисяч смертей.
Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 100 млн, кількість жертв перевищила 2,13 млн
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26 01 2021 16:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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