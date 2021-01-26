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У Бельгії з середи забороняють несуттєві поїздки за кордон

Люди можуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, по роботі або для лікування
Починаючи з 27 січня, поїздки за кордон з розважальною чи туристичною метою не просто не рекомендовані, а й заборонені.
У Бельгії з середи забороняють несуттєві поїздки за кордон Фото: з вільних джерел

Нові заходи набувають чинності в рамках спроби уряду зменшити поширення більш заразних варіантів коронавірусу, повідомляє "Європейська правда".

Люди як і раніше можуть перетинати кордони для важливих поїздок, наприклад, по роботі або для лікування.

Водночас громадянам необхідно буде мати при собі документ, який підтверджує мету їх поїздки.

Заходи діятимуть до 1 березня.

Бельгія має один з найбільших у світі показників смертності на душу населення від COVID-19. У країні було зафіксовано майже 700 тисяч випадків зараження та понад 20 тисяч смертей.

Нагадаємо, що кількість заражень COVID-19 у світі наближається до 100 млн, кількість жертв перевищила 2,13 млн

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26 01 2021 16:53
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