Фінляндія домовляється про перебування армії США в країні

Фінляндія домовляється про нову оборонну угоду зі США, яка дозволить довготермінову присутність у країні американських військових.

Про це пише Yle.

"Фінляндія веде перемовини про нову угоду щодо оборонної співпраці із США. Договір буде унікальним: Фінляндія дозволить присутність на своїй території іноземних військових протягом терміну довшого за звичні військові навчання", - пише фінське видання.

Основне призначення угоди - надання військовим США доступу до певних об’єктів і територій у Фінляндії з метою використання їх для навчань, обслуговування обладнання, зберігання зброї тощо.

"Війська США, вірогідно, отримають у своє розпорядження щонайменше один аеропорт й порт, а також якусь тренувальну зону", - йдеться в матеріалі.

Наразі йдеться про довготривале, але тимчасове перебування американських військових, утім тимчасові відтинки можуть слідувати один за одним.

"Угода не покриває ядерну зброю. Відповідно до закону, ядерна зброя не може бути ввезена до Фінляндії. Так само заборонений й імпорт протипіхотних мін", - повідомляє Yle.