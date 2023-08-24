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Фінляндія думає про можливість виробництва бронетехніки в Україні

24 серпня 2023, 17:45
Фінляндія думає про можливість виробництва бронетехніки в Україні
Wikipedia
Фінляндія вивчає можливість виробництва в Україні бронетехніки, зокрема бронетранспортерів Patria.

Про це повідомляє Yle.

Мова йде про ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria. Компанія Patria мала аналогічну домовленість щодо виробництва БТР з Польщею.

"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких можемо підтримати Україну", - заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

Валтонен додала, що її країна взагалі зацікавлена у стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

Міністр оборони Антті Хяккянен висловив думку, що у Фінляндії й України "є можливості для співпраці".

Вчора стало відомо, що Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України.
виробництвоФінляндіяPatria бронетранспортер

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