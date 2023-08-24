Фінляндія думає про можливість виробництва бронетехніки в Україні
Про це повідомляє Yle.
Мова йде про ліцензійне виробництво бронетранспортерів Patria. Компанія Patria мала аналогічну домовленість щодо виробництва БТР з Польщею.
"Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких можемо підтримати Україну", - заявила міністр закордонних справ Еліна Валтонен.
Валтонен додала, що її країна взагалі зацікавлена у стимулюванні оборонної промисловості в Європі.
Міністр оборони Антті Хяккянен висловив думку, що у Фінляндії й України "є можливості для співпраці".Вчора стало відомо, що Фінляндія готує 18-й пакет допомоги для України.