Фінляндія фіксує "повітряні об'єкти" на кордоні з росією

Прикордонники Фінляндії почали частіше фіксувати "повітряні об'єкти" на кордоні з рф.

Про це повідомляє Yle, посилаючись на заступника командувача Прикордонню службою Північної Карелії Самулі Мутонена.

Він розповів, що взаємодія між фінськими та російськими прикордонниками не змінилась, втім "життя" Прикордонної служби загалом потерпіло серйозних змін за останній рік.

"Ми регулярно спостерігаємо повітряні об'єкти, але я не буду вдаватися в подробиці, які саме", - заявив він.

Мутонен вважає, що загроза гібридного впливу з боку росії залишається великою. На території агресора залишаються люди, які б бажали потрапити до Фінляндії.

Нещодавно стало відомо, що фінський уряд допускає часткове відкриття кордону з рф.