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ПОЛІТИКА

Фінляндія готова брати участь у постачанні Україні танків Leopard

17 січня 2023, 15:46
Фінляндія готова брати участь у постачанні Україні танків Leopard
джерело ukrinform
Голова МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто сподівається, що рішення про поставку Україні танків Leopard буде прийнято. Його країна готова брати участь у поставках

Про це повідомляє  глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, якого цитує The Guardian.

"Зараз ми перебуваємо в інтенсивних дискусіях щодо того, що ще ми можемо зробити з боку Європейського Союзу та Північних країн, аби допомогти Україні", - сказав Хаавісто.

Він уточнив, що зараз тривають дискусії щодо передачі Україні танків Leopard.

"Я сподіваюся, що це рішення буде прийнято, і Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці", - зазначив Хаавісто.

Нагадаємо, раніше Фінляндія вже заявляла про готовність надати Україні німецькі танки Leopard, які має на своєму озброєнні.

допомогаФінляндіятанки

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