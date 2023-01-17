Фінляндія готова брати участь у постачанні Україні танків Leopard
Про це повідомляє глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі, якого цитує The Guardian.
"Зараз ми перебуваємо в інтенсивних дискусіях щодо того, що ще ми можемо зробити з боку Європейського Союзу та Північних країн, аби допомогти Україні", - сказав Хаавісто.
Він уточнив, що зараз тривають дискусії щодо передачі Україні танків Leopard.
"Я сподіваюся, що це рішення буде прийнято, і Фінляндія безперечно готова зіграти свою роль у цій підтримці", - зазначив Хаавісто.
Нагадаємо, раніше Фінляндія вже заявляла про готовність надати Україні німецькі танки Leopard, які має на своєму озброєнні.