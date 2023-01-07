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Фінляндія обіцяє Україні танки Leopard 2

07 січня 2023, 08:29
Фінляндія обіцяє Україні танки Leopard 2
Фото: korrespondent.net
Фінляндія може надати Україні бойові танки Leopard 2 за умови ухвалення відповідного рішення в Європі.

Про це заявив голова Комітету з питань оборони Антті Хаккянен, повідомляє MTV Uutis.

"Якщо Європа почне давати танки Україні хоч на дюйм більше, Фінляндія має бути залучена. Звичайно, з нашим невеликим внеском, тому що наша власна обороноздатність завжди є пріоритетом для нас як прикордонної країни з росією", - наголосив він.

За словами Хаккянена, багато європейських країн мають більше можливостей щодо забезпечення України бронетехнікою, ніж Фінляндія.

Раніше повідомлялось, що  США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley.

ФінляндіяLeopard 2війна в Україні

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