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США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley - ЗМІ

05 січня 2023, 21:53
США нададуть Україні новий пакет допомоги, який включатиме 50 БМП Bradley - ЗМІ
джерело wikipedia
Новий пакет американської зброї для України включатиме близько 50 бойових машин Bradley, а його вартість складе приблизно 2,8 млрд. доларів.

Про це повідомляє  Reuters

Очікується, що останній пакет безпекової допомоги для України буде представлений у п'ятницю, повідомили офіційні особи.

За словами одного з посадовців, близько 800 мільйонів доларів із загальної суми пакету у 2,8 мільярда доларів надійшло з програми "Іноземне військове фінансування" для допомоги Україні у закупівлі озброєнь.

Решта коштів надійшла з президентських повноважень щодо озброєнь для України, яке дозволяє Сполученим Штатам швидко передавати оборонні товари, такі як "Хаммери", вантажівки та боєприпаси зі своїх запасів без схвалення Конгресу у відповідь на надзвичайну ситуацію.

БМП Bradley з середини 1980-х років використовується армією США як основний транспортний засіб для перевезення військ на полі бою. Американська армія має тисячі одиниць цих бойових машин.

Нагадаємо, що Німеччина може передати Україні БМП Marder після того, як Франція надасть AMX-10 RC.

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