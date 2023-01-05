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Німеччина може передати ЗСУ броньовики Marder

05 січня 2023, 19:34
Німеччина може передати ЗСУ броньовики Marder
Джерело: wikipedia
Німеччина може передати Україні БМП Marder після того, як Франція надасть AMX-10 RC.

Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung.

В урядових колах Німеччини говорять про "якісний крок" військової підтримки України. Рішення ухвалене після консультацій із Францією та США. Поки невідомо, скільки БМП і коли буде поставлено.

Ідею передати Україні бойові машини піхоти Marder підтримала, зокрема, голова оборонного комітету німецького Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман. Політикиня "Вільної демократичної партії" вже не вперше лобіює інтереси України.

"Нам слід зараз почати передислокацію бойової машини піхоти Marder в Україну і негайно розпочати навчання управління нею... Нам точно треба рухатися зараз", – наголосила вона.

Представниця німецького парламенту схвально висловилася про рішення Франції передати Україні танки на колесах.

"Важливо, що наші західні партнери знову першими роблять крок, на який вони могли очікувати від нас", – заявила депутатка.

Вона додала, що Marder є в достатній кількості на складах Бундесверу, як і запчастини до них.

Нагадаємо, сьогодні Німеччина відправила Україні велику партію військової допомоги.

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