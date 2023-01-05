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CУСПІЛЬСТВО

Німеччина відправила Україні велику партію військової допомоги

05 січня 2023, 14:50
Німеччина відправила Україні велику партію військової допомоги
Фото: dt.ua
 
До України відправили:
 
- 20 ракетних систем калібру 70 мм на пікапах з ракетами;
- 30 систем виявлення дронів;
- 8 безпілотників-розвідників;
- 7 гусеничних та дистанційно керованих машин піхоти для виконання завдань підтримки;
- 63 пікапи;
- 2 броньовані евакуаційні машини.
 
Також ЗСУ отримають ще один тягач-транспортер танків М1070 "Ошкош", 27 антидронових датчиків і глушилок, 7 машин для прикордонної служби, 12 великотоннажних причепів.
 
Також доставлено 17 вантажівок 8х8, 21 генератор, 32 мобільні системи опалення, ще одна машина швидкої допомоги, 36 400 вовняних ковдр. Переважна більшість доставленого надходить не із запасів Бундесверу, а з промисловості.
 
Німеччинавійськова допомогавійна росії з Україною

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