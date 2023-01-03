Україна стала найбільшим імпортером німецької зброї у 2022 році

Україна була найбільшою країною за кількістю призначень ліцензій на експорт озброєнь Німеччини у 2022 році.

Про це повідомляє ZDF

За офіційними даними, федеральний уряд Німеччини дозволив експортувати до України зброї на суму трохи менш як 2,25 мільярда євро, що становить близько чверті загального обсягу. На другому місці – Нідерланди, далі йдуть США та Велика Британія.

Загалом німецький уряд у 2022 році видав ліцензій на експорт озброєнь на суму близько 8,36 мільярда євро. Це друга за величиною сума в історії ФРН: більше було лише у 2021-му, коли Берлін експортував зброї на 9,35 мільярда євро.

Ліцензії на постачання німецької зброї до країн ЄС та НАТО, а також Японії, Швейцарії, Австралії та Нової Зеландії сягнули 5,12 мільярда євро. Якщо додати Україну, а також Південну Корею, то на інші держави припадає менше 10% ліцензій.

"До решти третіх країн буде застосовано обмежувальний підхід відповідно до політичних принципів", – йдеться у заяві держсекретаря міністерства економіки Німеччини Свена Гігольда, який уточнив, що Німеччина намагається запобігти потраплянню зброї до країн, які систематично порушують права людини.

Раніше повідомлялось, що Німеччина готова заарештувати активи рф, щоб допомоги Україні у відновленні.