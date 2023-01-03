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Німеччина готова заарештувати активи рф, щоб допомоги Україні у відновленні – ЗМІ

03 січня 2023, 18:37
Німеччина готова заарештувати активи рф, щоб допомоги Україні у відновленні – ЗМІ
Фото: з вільного доступу
Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відновленні, коли юридичні проблеми будуть вирішені, а союзники наслідуватимуть їхній приклад.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України про військові репарації, але ще не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації російських активів. Питання є складним, і деякі частини правлячої коаліції є більш палкими, ніж інші, за словами людей, знайомих з дискусіями.

Внутрішня напруга відображає ширшу боротьбу міжнародної спільноти за формування спільної позиції. Якщо Берлін зможе вирішити власні проблеми, це може дати новий імпульс для дискусій у Європейському Союзі та чинити тиск на США, щоб вони конфіскували активи, такі як резерви Центрального банку, які були заморожені у відповідь на вторгнення росії.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вимагає від росії компенсації за збитки, завдані Україні. Колишній лідер Зелених, який є давнім прихильником більш жорсткої позиції щодо Кремля, наполягає на тому, щоб арештувати принаймні частину заморожених активів.

У свою чергу міністр фінансів ФРГ Крістіан Лінднер стурбований тим, що конфіскація активів російського Центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у юридичну трясовину.

Зазначено, що ЄС і партнери з G7 заморозили близько 300 мільярдів євро у резервах російського Центрального банку рф. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не є повними. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

За словами джерела, замість загального конфіскації більш вигідним шляхом з юридичної точки зору могло б стати націлювання на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських військових злочинів. Однак на розгляд таких справ можуть піти роки.

Деталі дискусій показують, як потенціал конфіскації активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до реалізації, але основні перешкоди залишаються. Канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче, щоб будь-які кроки були узгоджені з союзниками, а також юридично жорсткими.

Раніше повідомлялось, що за підсумками 2022 року росія найбільш підсанкційна країна.

Німеччинадопомогавійна

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