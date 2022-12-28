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За підсумками 2022 року росія найбільш підсанкційна країна

28 грудня 2022, 08:58
За підсумками 2022 року росія найбільш підсанкційна країна
Фото: з відкритих джерел
Цього року росія стала найбільш підсанкційною країною світу. Санкції проти неї ввели Європейський Союз, Велика Британія, США, Канада, Швейцарія, Австралія та Японія.
Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Олена Мошенець.
 
 
"Прагнучи занурити Україну в морок, холод і "середньовіччя", російська влада не усвідомлює, що ще більше "занурюється за залізну завісу" ізоляції від світу. Цьогоріч росія стала найбільш підсанкційною країною світу. За цей період низкою провідних країн введено чимало економічних та індивідуальних санкцій проти росії, її фізичних та юридичних осіб. За даними порталу "Війна й санкції", перелік держав, що запровадили санкції проти рф, очолюють країни Європейського Союзу – введено вже дев’ять пакетів санкцій проти рф. Також у цьому переліку Велика Британія, США, Канада, Швейцарія, Австралія та Японія", - сказала депутатка.
 
Вона додала, що санкції – це хоч і повільний, але ефективний важіль впливу на країну-агресора. Системна робота у цьому напрямку не повинна зупинятись, оскільки є чимало російських компаній, які заслуговують на те, щоб потрапити під санкції, зокрема, це стосується російського державного холдингу "росатом".
 
За словами Мошенець, на питанні санкцій проти "росатому" неодноразово у своїх зверненнях до міжнародної спільноти наполягав Президент України Володимир Зеленський. Також є напрацьовані пропозиції у Плані дій щодо посилення санкцій проти рф, підготовленому міжнародною експертною групою Єрмака-Макфола.
 
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