Фінляндія готова надати допомогу Україні через руйнування Каховської дамби

Уряд Фінляндії готовий надати екстрену допомогу Україні у зв'язку з руйнуванням Каховської дамби.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ країни Пекка Гаавісто, про це пише портал Yle.

"Ми вже вранці оголосили, що Фінляндія готова надати різну екстрену допомогу. Ми вже домовилися з Україною про те, що братимемо участь у різних оцінках впливу на довкілля і, звісно, будемо в цьому допомагати", – сказав глава фінського МЗС.

"Це величезна екологічна катастрофа і трагічний досвід для всіх людей, які живуть нижче за течією", – підкреслив Гаавісто.