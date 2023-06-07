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США нададуть додаткову допомогу Україні

07 червня 2023, 09:29
США нададуть додаткову допомогу Україні
Джон Кірбі Фото: UaPost
Вашингтон надасть Україні як фінансову, так і військову допомогу.

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі поінформував, що Сполучені Штати нададуть додаткову безпекову допомогу Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

"Я гарантую вам, що найближчими днями й тижнями ви побачите додаткові пакети підтримки безпеки. Ми продовжуватимемо забезпечувати успіх України на полі бою, як сказав президент Байден", – заявив Кірбі.

Проте він не деталізував новий майбутній пакет допомоги українцям. 

Востаннє пакет військової допомоги Україні США оголосили наприкінці травня, до нього увійшли авіаційні ракети і системи ППО Avenger.

СШАдопомогаУкраїнабілий дімВашангтон

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