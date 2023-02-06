Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції – ЗМІ
Про це повідомляє Iltalehti.
За даними видання, питання самостійного вступу до НАТО в Фінляндії обговорювалось протягом минулого тижня.
"Слід визнати факти: ми - прикордонний сусід росії. Геополітичне положення Швеції суттєво відрізняється від нашого", - заявили джерела з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фінляндії.
Вони повідомляють, що у разі, якщо навесні Туреччина та Угорщина ратифікують членство Фінляндії, проте хтось з них не ратифікує членство Швеції, то Гельсінкі ймовірно все ж прийме рішення про самостійний вступ до альянсу.
Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.
Раніше повідомлялось, що Туреччина близька до схвалення вступу Фінляндії у НАТО.