Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції – ЗМІ

Фінляндія готова вступити в НАТО без Швеції, якщо Туреччина чи Угорщина ратифікують лише її заявку на вступ до альянсу.

Про це повідомляє Iltalehti.

За даними видання, питання самостійного вступу до НАТО в Фінляндії обговорювалось протягом минулого тижня.

"Слід визнати факти: ми - прикордонний сусід росії. Геополітичне положення Швеції суттєво відрізняється від нашого", - заявили джерела з питань зовнішньої політики та політики безпеки Фінляндії.

Вони повідомляють, що у разі, якщо навесні Туреччина та Угорщина ратифікують членство Фінляндії, проте хтось з них не ратифікує членство Швеції, то Гельсінкі ймовірно все ж прийме рішення про самостійний вступ до альянсу.

Нагадаємо, 17 травня 2022 року президент Фінляндії Саулі Нііністе та король Швеції Карле XVI Кустаа заявили в королівському палаці Швеції, що вони одностайно вирішили подати заявку на членство в оборонному альянсі НАТО.

Раніше повідомлялось, що Туреччина близька до схвалення вступу Фінляндії у НАТО.