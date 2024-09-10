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Фінляндія готується до російських військових загроз

10 вересня 2024, 09:44
Фінляндія готується до російських військових загроз
Фото: korrespondent.net
Якщо росія нападе на країну, то Фінляндія буде готова оборонятися.

Хельсинки нарощують свій військовий потенціал і проводить активну співпрацю з партнерами. 

Про це заявив командувач Сил оборони Фінляндії Янне Яаккола, інформує Yle.

"Ми турбуємося про безпеку. На цьому не можна економити", - сказав Яаккола.

Він додав, що посилення обороноздатності та співпраця з партнерами не несуть загрози будь-якій країні.

"Ми готуємося захищати нашу країну, як і раніше", - сказав командувач.

Яаккола вважає, що для фінів стало шоком повномасштабне вторгнення рф до України, яке відбулось в лютому 2022 року.

"Ми приєдналися до НАТО у найбільш слушний момент", - додав він.

Яаккола заявив, що в росії зараз мало, або зовсім нема стримуючих факторів для використання своїх збройних сил і що не можна виключати того, що війна може розширитись на території Європи.

На початку вересня стало відомо, що Фінляндія розробляє законопроєкт про заборону на купівлю нерухомості росіянами.

 

ФінляндіяРосіявійна

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