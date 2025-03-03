Фінляндія і Норвегія долучаються до розробки мирного плану для України
Фінляндія разом із Норвегією нададуть підтримку у розробці мирного плану для України, над яким розпочали роботу Україна, Британія і Франція.
Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі лідерів на саміті у Лондоні, передає фінський мовник Yle.
"На даному етапі розробкою мирного плану займаються Україна, Велика Британія і Франція", - сказав Стубб.
Також презиент поінформував, що Фінляндія разом із Норвегією нададуть підтримку цим країнам.
Стубб додав, що деталі обговорюватимуться з Україною найближчими днями.
Учасники саміту дотримуються спільної думки щодо трьох пунктів:
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завершення війни;
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продовження військової, політичної та економічної підтримки України;
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необхідність плану для досягнення миру.
Фінський президент вважає, що на саміті не прийняли зобов’язань щодо відправлення європейських військ в Україну.
"Велика Британія і Франція взяли на себе зобов’язання про якусь присутність військ в Україні. Але країни, які мають спільний кордон з Росією і які відповідають за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхній внесок буде іншим", – зазначив Стубб.
Президент Фінляндії додав, що учасники саміту у Лондоні домовились про досягнення прогресу у питанні використання заморожених активів рф.
Також на зустрічі обговорювалась роль країн, які не входять до ЄС.
"В перемовинах і підготовці мирного плану мають брати участь не лише ЄС, але й Велика Британія, Норвегія і Туреччина, які також були присутні на цьому саміті", – констатував Стубб.
Вчора у Лондоні розпочався саміт європейських лідерів.
На ньому були присутні президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також з прем'єр-міністр Італії і главами Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Румунії.