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Фінляндія і Норвегія долучаються до розробки мирного плану для України

03 березня 2025, 16:33
Фінляндія і Норвегія долучаються до розробки мирного плану для України
Глава Фінляндії вчора був присутній на саміті у Лондоні.

Фінляндія разом із Норвегією нададуть підтримку у розробці мирного плану для України, над яким розпочали роботу Україна, Британія і Франція.

Про це повідомив президент Фінляндії Александер Стубб після зустрічі лідерів на саміті у Лондоні, передає фінський мовник Yle.

"На даному етапі розробкою мирного плану займаються Україна, Велика Британія і Франція", - сказав Стубб. 

Також презиент поінформував, що Фінляндія разом із Норвегією нададуть підтримку цим країнам.

Стубб додав, що деталі обговорюватимуться з Україною найближчими днями. 

Учасники саміту дотримуються спільної думки щодо трьох пунктів:

  • завершення війни;

  • продовження військової, політичної та економічної підтримки України;

  • необхідність плану для досягнення миру.

Фінський президент вважає, що на саміті не прийняли зобов’язань щодо відправлення європейських військ в Україну.

"Велика Британія і Франція взяли на себе зобов’язання про якусь присутність військ в Україні. Але країни, які мають спільний кордон з Росією і які відповідають за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхній внесок буде іншим", – зазначив Стубб. 

Президент Фінляндії додав, що учасники саміту у Лондоні домовились про досягнення прогресу у питанні використання заморожених активів рф. 

Також на зустрічі обговорювалась роль країн, які не входять до ЄС.

"В перемовинах і підготовці мирного плану мають брати участь не лише ЄС, але й Велика Британія, Норвегія і Туреччина, які також були присутні на цьому саміті", – констатував Стубб.

Вчора у Лондоні розпочався саміт європейських лідерів.

На ньому були присутні президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, а також з прем'єр-міністр Італії і главами Німеччини, Данії, Норвегії, Польщі, Фінляндії та Румунії.

 

НорвегіяФінляндіявійна в Україні

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