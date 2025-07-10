Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Фінляндія координуватиме будівництво 10 тисяч бомбосховищ в Україні

10 липня 2025, 20:23
Фінляндія координуватиме будівництво 10 тисяч бомбосховищ в Україні
Фінські підприємства братимуть участь у післявоєнному відновленні України.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомив, що його країна візьме на себе координацію міжнародної допомоги для будівництва 10 тисяч бомбосховищ по всій Україні.

Про це він оголосив 10 липня під час Міжнародної конференції з питань відновлення України, яка відбулася в Римі.

Фінляндія стала головною державою в Коаліції цивільного захисту, яка має забезпечити реалізацію довгострокового плану зі створення ефективної та масштабної системи захисної інфраструктури. Згідно із заявою Орпо, ці заходи мають відповідати внутрішнім безпековим стандартам України.

У рамках конференції також була представлена оновлена програма співпраці між Фінляндією та Україною до 2028 року. Прем’єр Орпо згадав свій недавній візит до Києва, зазначивши, що, попри триваючу війну, українці демонструють віру в краще майбутнє та рішучість до оновлення.

"Мова йде не лише про відбудову зруйнованого, а про перезапуск – створення нових можливостей для країни та її громадян", – сказав він.

Також голова уряду Фінляндії розповів, що вже реалізовано кілька інструментів для залучення фінських підприємств до участі в післявоєнному відновленні. У межах цього процесу запроваджуються нові стандарти якості та підтримується курс України на євроінтеграцію.

"Ми вже бачимо перші приклади інвестицій із боку фінських компаній, і цей інтерес лише зростає" – підсумував Орпо.

Нещодавно стало відомо, що Литва та Фінляндія мають намір уже з наступного року запустити виробництво протипіхотних мін. Таке рішення пов'язане з посиленням військової загрози з боку росії, а також із потребами у забезпеченні оборони не лише своїх країн, а й України.

війнаФінляндіядопомога Українібомбосховища

Останні матеріали

Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Новинки в озброєнні. Масштабування виробництва дронів та кулі для протидії БПЛА – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 липня 2025, 08:05
Трамп
Політика
Трамп "розчарований" путіним щодо України. Час для більшої кількості зброї та санкцій? – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 липня 2025, 16:12
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Політика
Якщо ми не з Україною, то за що ж ми тоді стоїмо? Рішення про скасування поставки зброї є ознакою слабкості – генерал Марк Гертлінг
Переклад iPress – 08 липня 2025, 10:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється