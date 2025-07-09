Литва і Фінляндія розпочнуть виробництво протипіхотних мін: для захисту та допомоги Україні

аке рішення пов'язане з посиленням військової загрози з боку росії.

Литва та Фінляндія мають намір уже з наступного року запустити виробництво протипіхотних мін. Таке рішення пов'язане з посиленням військової загрози з боку росії, а також із потребами у забезпеченні оборони не лише своїх країн, а й України.

Про це повідомляє Reuters.

Обидві країни, що мають спільний кордон із росією, планують вийти з Оттавської конвенції 1997 року, яка забороняє виробництво, використання та передачу протипіхотних мін. Після завершення шестимісячного процесу виходу вони зможуть офіційно запустити їх виготовлення.

"Ми витратимо сотні мільйонів євро на закупівлю та виробництво протитанкових і протипіхотних мін. Йдеться про десятки тисяч одиниць і більше", — заявив заступник міністра оборони Литви Кароліс Алекса.

За його словами, значна частина замовлення буде реалізована національними оборонними підприємствами.

Вінцас Юргутіс, голова Асоціації оборонної промисловості Литви, підтвердив, що після запуску виробництва Литва зможе експортувати міни, зокрема й для потреб Збройних сил України.

Фінляндія також готується до серійного виробництва

Голова комітету з питань оборони парламенту Фінляндії Хейккі Аутто наголосив, що країна має відновити власне виробництво протипіхотних мін як для національної безпеки, так і для підтримки України.

"Це дуже ефективне та економічно вигідне озброєння. Підтримка України — наш моральний обов’язок і питання власної безпеки", — заявив Аутто.

До вступу до Оттавської конвенції у 2011 році Фінляндія мала на озброєнні понад мільйон протипіхотних мін. Зараз кілька фінських оборонних компаній, зокрема Nammo Lapua, Insta, Raikka та Forcit Explosives, вже заявили про готовність долучитися до виробництва.

Реакція інших країн Балтії

Латвія поки не дала чіткої відповіді щодо запуску власного виробництва мін, але Міноборони країни наголосило, що вітчизняна промисловість має необхідні потужності, а металообробна галузь — одна з найрозвиненіших.

Естонія наразі не планує закупівлю або виробництво протипіхотних мін, заявив міністр оборони Ханно Певкур.

На тлі повномасштабної війни в Україні та зростання загроз із боку рф, низка країн Європи переглядають своє ставлення до Оттавської конвенції. У березні Литва, Латвія, Естонія та Польща оголосили про намір вийти з договору, щоб мати змогу використовувати повний арсенал засобів оборони.

Після рішення Фінляндії лише Норвегія залишається єдиною країною в Європі, яка межує з росією та не планує виходити з конвенції.

Оттавська конвенція (1997) забороняє використання, накопичення, виробництво і передавання протипіхотних мін. Проте у зв’язку з новими загрозами з боку рф, країни-сусіди переглядають свою позицію, щоб адаптувати стратегії оборони до реальних викликів сьогодення.