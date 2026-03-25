Дрон із росії влучив у трубу ТЕС в Естонії

Ще один упав у Латвії – міністр перервав візит в Україну.

У ніч проти 25 березня з російського повітряного простору до Естонії залетів безпілотник і врізався в димову трубу електростанції в Аувері.

Інцидент, унаслідок якого ніхто не постраждав, стався о 3:43 за місцевим часом, повідомила Поліція безпеки.

Дрон потрапив у повітряний простір Естонії з повітряного простору росії.

"За наявною на цей момент інформацією, дрон не був націлений на Естонію. Наразі проводяться первинні дії, розслідування з’ясує більш точні обставини", — сказала генеральна прокурорка Астрід Асі.

За попередньою оцінкою оператора енергомережі Enefit Power, електростанція не зазнала безпосередніх пошкоджень, й інцидент не вплине на енергосистему Естонії.

На місці інциденту працюють сапери Рятувального департаменту, керівництво розслідуванням здійснює Державна прокуратура, а справу розслідує Департамент поліції безпеки.

Міністерка юстиції Лійза-Лі Пакоста повідомила, що уряд збереться на екстрене засідання «у зв'язку з інцидентом, пов'язаним з безпекою».

ERR також пише, що цієї ночі Україна завдавала удару за допомогою дронів по порту Усть-Луга та об’єктах у Ленінградській області.

"Йдеться про наслідки повномасштабної агресивної війни з боку росії. Можна припустити, що такі інциденти повторюватимуться", — сказав генеральний директор Поліції безпеки Марго Паллосон.

Через порушення повітряного простору країни міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав свій візит до України.