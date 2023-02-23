Фінляндія купить у Швеції NLAW на €37 млн

Нордична країна у Північній Європі закупить у Швеції протитанкові ракети NLAW на суму близько €37 млн.

Про це заявили у Міністерстві оборони Фінляндії.

Пише ArmyRecognition.

Міністр оборони затвердив пропозицію, подану армією, про відповідну закупівлю.

NLAW закуплять у шведського виробника SAAB спільно зі Швецією та Британією, через рамкову угоду зі шведським Міноборони та виробником.

Закупівлю оплатять із так званого додаткового бюджету, у якому передбачено витрати на оборонні закупівлі.

Раніше ми писали, що Парламент Фінляндії призначив 28 лютого датою голосування за ратифікацію НАТО.