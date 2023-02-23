Фінляндія купить у Швеції NLAW на €37 млн
Про це заявили у Міністерстві оборони Фінляндії.
Пише ArmyRecognition.
Міністр оборони затвердив пропозицію, подану армією, про відповідну закупівлю.
NLAW закуплять у шведського виробника SAAB спільно зі Швецією та Британією, через рамкову угоду зі шведським Міноборони та виробником.
Закупівлю оплатять із так званого додаткового бюджету, у якому передбачено витрати на оборонні закупівлі.
Раніше ми писали, що Парламент Фінляндії призначив 28 лютого датою голосування за ратифікацію НАТО.