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Фінляндія купить у Швеції NLAW на €37 млн

23 лютого 2023, 12:30
Фінляндія купить у Швеції NLAW на €37 млн
Нордична країна у Північній Європі закупить у Швеції протитанкові ракети NLAW на суму близько €37 млн.

Про це заявили у Міністерстві оборони Фінляндії. 

Пише ArmyRecognition.

Міністр оборони затвердив пропозицію, подану армією, про відповідну закупівлю. 

NLAW закуплять у шведського виробника SAAB спільно зі Швецією та Британією, через рамкову угоду зі шведським Міноборони та виробником.

Закупівлю оплатять із так званого додаткового бюджету, у якому передбачено витрати на оборонні закупівлі.

Раніше ми писали, що Парламент Фінляндії призначив 28 лютого датою голосування за ратифікацію НАТО.

ШвеціяФінляндіяNLAW

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