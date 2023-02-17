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ПОЛІТИКА

Парламент Фінляндії призначив 28 лютого датою голосування за ратифікацію НАТО

17 лютого 2023, 14:37
Парламент Фінляндії призначив 28 лютого датою голосування за ратифікацію НАТО
Джерело: ukrinform.ua
При цьому Фінляндія не стане членом НАТО, доки Туреччина та Угорщина не ратифікують її заявку.

Парламент Фінляндії проголосує 28 лютого за ухвалення необхідного законодавства, яке дозволить країні стати членом НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У травні минулого року Фінляндія і сусідня Швеція подали заявки на вступ до західного військового альянсу у відповідь на вторгнення росії в Україну. Але Туреччина, яка вже є членом Альянсу, виступила проти їхнього членства, звинувативши скандинавські країни в тому, що вони дають притулок так званим курдським терористичним угрупуванням.

Законодавство про ратифікацію основоположних договорів НАТО у Фінляндії, швидше за все, буде ухвалене, оскільки більшість членів парламенту виступають за вступ до Альянсу, що зробить Фінляндію ще на крок ближчою до членства, випередивши Швецію.

"Мета полягає в тому, щоб національний законодавчий процес, необхідний для вступу до НАТО, був завершений протягом цієї виборчої каденції", - - сказав голова комітету фінського парламенту у закордонних справах Юссі Халла-Ахо.

Туреччина заявила, що не підтримує заявку Швеції, хоча президент Туреччини Ердоган в січні заявив, що готовий ратифікувати заявку Фінляндії.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що станом на зараз 28 із 30 держав-членів Альянсу ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії, що є найшвидшим процесом вступу в НАТО за всю його історію.

НАТОФінляндіяголосування

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