Парламент Фінляндії призначив 28 лютого датою голосування за ратифікацію НАТО
Парламент Фінляндії проголосує 28 лютого за ухвалення необхідного законодавства, яке дозволить країні стати членом НАТО
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У травні минулого року Фінляндія і сусідня Швеція подали заявки на вступ до західного військового альянсу у відповідь на вторгнення росії в Україну. Але Туреччина, яка вже є членом Альянсу, виступила проти їхнього членства, звинувативши скандинавські країни в тому, що вони дають притулок так званим курдським терористичним угрупуванням.
Законодавство про ратифікацію основоположних договорів НАТО у Фінляндії, швидше за все, буде ухвалене, оскільки більшість членів парламенту виступають за вступ до Альянсу, що зробить Фінляндію ще на крок ближчою до членства, випередивши Швецію.
"Мета полягає в тому, щоб національний законодавчий процес, необхідний для вступу до НАТО, був завершений протягом цієї виборчої каденції", - - сказав голова комітету фінського парламенту у закордонних справах Юссі Халла-Ахо.
Туреччина заявила, що не підтримує заявку Швеції, хоча президент Туреччини Ердоган в січні заявив, що готовий ратифікувати заявку Фінляндії.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що станом на зараз 28 із 30 держав-членів Альянсу ратифікували протоколи про вступ Швеції та Фінляндії, що є найшвидшим процесом вступу в НАТО за всю його історію.