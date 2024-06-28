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Фінляндія надає новий пакет військової допомоги Україні

28 червня 2024, 15:05
Фінляндія надає новий пакет військової допомоги Україні
Фото: korrespondent.net
Сьогодні уряд Фінляндії оголосив про передачу Україні 24-го пакету військової допомоги на суму 159 мільйонів євро.

Про повідомляє фінський мовник Yle.

Це рішення ухвалив президент Александр Стубб на пропозицію уряду. 

"Фінляндія віддана підтримці України в її боротьбі проти невиправданої агресії росії. Йдеться не лише про Україну, а й про право всіх вільних народів на гідне існування. Ми, фіни, навчилися на власній історії, наскільки це важливо", – заявив міністр оборони Антті Хяккянен.

Проте з міркувань безпеки жодні подробиці щодо вмісту, способу доставки і термінів надання допомоги не розголошуються.

Вартість оборонного обладнання, яке Фінляндія надіслала в Україну, наразі становить 2,2 мільярда євро.

Раніше ми також писали, що Фінляндія відправить Україні зброю, яка перебуває на стадії розробки.

 

Фінляндіяпідтримка України

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