Фінляндія відправить Україні зброю, яка перебуває на стадії розробки
Частина з них ще на стадії розробки, пише Yle.
"Відгуки про використання фінської продукції були позитивними", - сказав фінський військовий.
Він додав, що резерви на виробництво, зроблені силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібні тільки політична воля і додаткове фінансування.
В Силах оборони Фінляндії вважають, що досвід використання їхньої зброї в Україні стане в пригоді для розвитку новітньої фінської військової техніки.
Раніше ми писали, що і Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф.