Фінляндія відправить Україні зброю, яка перебуває на стадії розробки

Глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен заявив, що в Київ привезуть не лише старі оборонні матеріали зі складів, а й останні новинки фінської оборонної промисловості.

Частина з них ще на стадії розробки, пише Yle.

"Відгуки про використання фінської продукції були позитивними", - сказав фінський військовий.

Він додав, що резерви на виробництво, зроблені силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібні тільки політична воля і додаткове фінансування.

В Силах оборони Фінляндії вважають, що досвід використання їхньої зброї в Україні стане в пригоді для розвитку новітньої фінської військової техніки.

Раніше ми писали, що і Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф.