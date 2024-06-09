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Фінляндія відправить Україні зброю, яка перебуває на стадії розробки

09 червня 2024, 13:09
Фінляндія відправить Україні зброю, яка перебуває на стадії розробки
Фото: korrespondent.net
Глава відділу військової економіки Сил оборони Фінляндії генерал-лейтенант Мікко Хейсканен заявив, що в Київ привезуть не лише старі оборонні матеріали зі складів, а й останні новинки фінської оборонної промисловості.

Частина з них ще на стадії розробки, пише Yle.

"Відгуки про використання фінської продукції були позитивними", - сказав фінський військовий.

Він додав, що резерви на виробництво, зроблені силами оборони для фінських компаній, можуть бути активовані для використання на підтримку України. Для цього потрібні тільки політична воля і додаткове фінансування.

В Силах оборони Фінляндії вважають, що досвід використання їхньої зброї в Україні стане в пригоді для розвитку новітньої фінської військової техніки.

Раніше ми писали, що і Фінляндія дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф.

 

зброяФінляндіяпідтримка України

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