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Фінляндія також дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф

29 травня 2024, 16:58
Фінляндія також дозволила Україні бити своєю зброєю по території рф
Фото: korrespondent.net
Київ може завдати удару по росії за допомогою зброї, яку передала Фінляндія.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, пише місцеве видання Uusi Suomi.

країна, яка веде оборонну війну, може завдати удару по військових об'єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони", - заявила міністрерка. 

Вона додала, що Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. 

"росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони", - сказала Валтонен.

Загалом зростають заклики дозволити Україні бити по росії західною зброєю.

На сьогодні 10 країн підтримують застосування своєї зброї по території рф. 

Фінляндіяудари по рф

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