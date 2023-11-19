Фінляндія направила військових на кордон з росією
Про це пише Yle.
Поруч зі шлагбаумами будуються захисні споруди або тимчасові перепони на державному кордоні.
"Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", - заявив начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.
Він додав, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно. Вчора ж у притулок запросили 67 осіб.
Фінські прикордонники також заявляють, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.
"Люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим", - розказав Кіннунен.
Днямий ми писали, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з росією.