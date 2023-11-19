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Фінляндія направила військових на кордон з росією

19 листопада 2023, 18:11
Фінляндія направила військових на кордон з росією
Фото: korrespondent.net
У Фінляндії на прикордонному пункті Вартіус, який на кордоні з росією, починається зведення тимчасових огорож у прикордонній зоні, фінські Збройні сили надають допомогу прикордонникам.

Про це пише Yle.

Поруч зі шлагбаумами будуються захисні споруди або тимчасові перепони на державному кордоні. 

"Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту", - заявив начальник прикордонного пункту, капітан Йоуко Кіннунен.

Він додав, що ніч на прикордонних станціях минула спокійно.  Вчора ж у притулок запросили 67 осіб.

Фінські прикордонники також заявляють, що принаймні деякі з прохачів притулку були "виштовхнуті через кордон" проти їхньої волі.

"Люди, які вчора перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, коли їх "виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії", а потім закрили за ними ворота, тож повернення на російську територію стало неможливим", - розказав Кіннунен.

Днямий ми писали, що Фінляндія закриває чотири пункти пропуску на кордоні з росією.

 

ФінляндіякордонРосія

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