Фінляндія наразі не відправлятиме війська в Україну

Але двері щодо цього рішення будуть відкриті.

Фінляндія наразі не вбачає сенсу в тому, аби відправляти в Україну свої миротворчі війська на початковій стадії припинення вогню.

Про це оголосив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє Helsingin Sanomat.

"Я не бачу сенсу в тому, щоб Фінляндія направляла війська в Україну для спостереження за початковим періодом припинення вогню", - заявив він.

Стубб додав, що необхідно "залишити відчиненими двері" для відправки військ надалі в рамках мирного процесу та операції з міжнародним мандатом.

Крім того, фінський президент вважає, що відносини Фінляндії та США зміцняться завдяки криголамам, про які просив президент США Дональд Трамп.

Ми також писали, що Фінляндія очолить Коаліцію цивільного захисту і будуватиме укриття в Україні.